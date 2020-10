Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktionen auf den Lockdown im Kreis Ahrweiler : Gastgewerbe an Rhein und Ahr droht der Kollaps

50 Schilder werden am Donnerstag in der Ahrweiler Innenstadt aufgehängt, um auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Für Winzer, Wirte und Hoteliers in den touristischen Destinationen des Kreises Ahrweiler brechen erneut wichtige Einkünfte weg, wenn am 2. November der einmonatige Teil-Lockdown kommt. Auch der Einzelhandel befürchtet wegen der Schließungen und Einschränkungen schlimme Umsatzeinbußen. Die Reaktionen an Rhein und Ahr im Überblick.