Gastronomieführer : „Gault Millau“ zeichnet „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr aus

Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Gastronomieführer „Gault Millau“ hat „Steinheuers Restaurant Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr in der dritthöchsten Kategorie mit vier roten Kochhauben ausgezeichnet. Es ist nicht die erste Auszeichnung für Inhaber Hans Stefan Steinheuer und Küchenchef Christian Binder: Schon 2010 verlieh der „Gault Millau“ Steinheuers Küche vier Hauben. Zudem wurde das Restaurant bereits mit zwei Michelin Sternen geadelt. Damit bewertete der Restaurantführer „Guide Michelin“ Steinheuers Restaurant im März dieses Jahres zum 24. Mal in Folge mit zwei Sternen.

Der „Gault Millau“ empfiehlt nach eigener Aussage die 1000 besten Restaurants in Deutschland. Er gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands.