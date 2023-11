Abfallentsorgung im Kreis Ahrweiler Erhöhung von Gebühren soll Anreiz zur Müllvermeidung sein

Kreis Ahrweiler · Trotz Überschüssen in Millionenhöhe will der Abfallwirtschaftsbetrieb an der Ahr die Kosten für die Leerung der Restmülltonne erhöhen. Gestiegene Kosten der Müllverbrennung nennt der Werkleiter als Grund. Er hofft, dass die Bürger ihre schwarze Tonne seltener leeren lassen.

29.11.2023 , 12:00 Uhr

DIe Kosten für die Abfuhr der schwarzen Restmülltonne sollen im Kreis Ahrweiler ab dem kommenden Jahr steigen. Foto: Ahr-Foto

Von Volker Jost Redakteur Kreis Ahrweiler

