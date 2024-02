St.-Leonhardus-Kapelle Geld aus Opferstock in Bachem gestohlen

Von außen unversehrt, doch von innen leer. So fand die Ehefrau von Bachems Ortsvorsteher Ulrich Stieber den Opferstock der St.-Leonhardus-Kapelle im Herzen von Bachem kürzlich vor. Dabei war sie sich laut Stieber sicher, dass sich etwa 20 bis 30 Euro in Form von Münzen in dem Behälter in der Wand im Innenraum befunden hatten. Es handelt sich um das Kerzengeld, das Besucher der Kapelle aus dem frühen 18. Jahrhundert, die sich gegenüber des Backes befindet, geben, wenn sie eines der dort zur Verfügung stehenden Teelichter anzünden.