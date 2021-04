Polizei sucht Zeugen : Geldautomat in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt

Geldautomat in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt

Bad Neuenahr-Ahrweiler In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte einen Geldautomaten in Bad Neuenahr-Ahrweiler gesprengt. Die Täter werden noch gesucht. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen.

In einer Bank in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein Geldautomat gesprengt worden. Nach den Tätern werde gefahndet, teilte die Polizei nach der Explosion im Ortsteil Heimersheim am frühen Samstagmorgen gegen 01.09 Uhr mit.