Kreisstadt ernennt neue Zugführer : Generationswechsel bei der Feuerwehr

Bad Neuenahr-Ahrweiler Frischer Wind weht in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler: Der Bürgermeister der Kreisstadt ernennt die neuen Zugführer für Ahrweiler und Heimersheim. Die Vorgänger verabschiedet er mit warmen Worten.

In den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler hat es einen Generationenwechsel gegeben. Die Zugführungen der Löschzüge Ahrweiler und Heimersheim wurden neu bestellt, die bisherigen Amtsinhaber wurden entpflichtet. Bürgermeister Guido Orthen dankte bei dieser Gelegenheit den Männern und Frauen der Feuerwehr, die in der verhängnisvollen Nacht der Flutkatastrophe im Ahrtal unermüdlich im Einsatz gewesen seien, um Menschenleben zu retten, leider auch, um Tote zu bergen. „Viele sind weit über ihre Belastungsgrenzen hinaus gegangen“, sagte der Stadtchef im Sitzungssaal des Rathauses, in dem sich die Wehrleute versammelt hatten.

Vereidigung für ein Jahrzehnt

In der kleinen Feierstunde wurden zunächst die alten Zugführungen der Löschzüge von Bürgermeister – und in dieser Funktion gleichzeitig auch Wehrchef – und im Beisein des Ersten Beigeordneten Peter Diewald entpflichtet. Löschzugführer Ernst Küls und sein Stellvertreter Friedhelm Jakobs hatten die zehnjährige Amtszeit vollendet und bei den notwendigen Neuwahlen der jüngeren Generation ihren Platz zur Verfügung gestellt. Mit Daniel Schopp wurde ebenfalls ein Stellvertreter von Küls entpflichtet. Daniel Schopp rückt zum neuen Zugführer im Löschzug Ahrweiler auf und wurde mit den neuen Stellvertretern Kay Burggraaff und Bastian Friedrich zu Zugführern ernannt und als Ehrenbeamte für ein Jahrzehnt vereidigt.

Lob für aufopferungsvolle Dienstjahre unter erschwerten Bedingungen

Orthen und Stadtwehrleiter Marcus Mandt dankten den langjährigen Zugführern für ihr großes ehrenamtliches Engagement in den vergangenen Jahren, die gerade für die Feuerwehr durch Corona-Beschränkungen, Großbrände wie im Thermalbadehaus im Jahr 2020 und nicht zuletzt durch die Flutkatastrophe für alle strapaziös und herausfordernd gewesen seien. Den neuen Zugführern boten Bürgermeister und Stadtwehrleiter eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit an.

Orthen: „Es ist erfreulich, dass sich so junge Menschen solch verantwortungsvollen Posten stellen und annehmen.“ Die ausgeschiedenen Kräfte seien gute Lehrmeister gewesen, bescheinigte Orthen den scheidenden Zugführern. Da die Löschgruppen gut aufgestellt seien und sich stets als schnelle und verlässliche Eingreiftruppe und Helfer in der Not gezeigt hätten, könnten diese „Lehrmeister nicht viel falsch gemacht haben“, lobte das Stadtoberhaupt. Die neuen Führungskräfte der Feuerwehr sind alle in den späten 80er Jahren geboren, die ausgeschiedenen Kräfte in den frühen 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.