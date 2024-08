Gerichtsprozesse in Ahrweiler Kinderpornografie: Richterin nennt Taten „zutiefst verabscheuenswürdig“

Die Verbreitung, der Erwerb oder auch der Besitz von Bildern oder Filmen mit kinderpornografischen Inhalten wird mit Freiheitsstrafen von bis zu zehn Jahren Gefängnis geahndet. So sieht es das Strafgesetzbuch vor. Das Ahrweiler Schöffengericht unter der Leitung von Richterin Iris Graf beschäftigte sich nun mit zwei derartigen Fällen, die allerdings für die Angeklagten glimpflich ausgingen. Ein Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt, in einem weiteren Prozess sprach das Gericht den Angeklagten schuldig, verurteilte den auf der Anklagebank sitzenden Mann jedoch zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Heißt: Der Verurteilte muss nicht ins Gefängnis, sondern bleibt auf freiem Fuß. Sollte er in der Bewährungszeit straffällig werden, ist die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt angesagt.