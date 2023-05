Kreativer Ort Geschichten von Flut und Verlust, von Abschied und Sehnsucht, von Hoffnung und Zuversicht

Das malerische Gelände mit dem atemberaubenden Blick auf das Kloster Kalvarienberg könnte wahrlich selbst so manche Geschichte erzählen. Im ehemaligen Park der Dr. von Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler haben sich Generationen von Patienten erholt und neue Kraft geschöpft, doch die Flut vom 14. Juli 2021 bereitet dem ein jähes Ende. Die Einfriedungsmauer wurde von den Wassermassen komplett fortgerissen und das ganze 1100 Quadratmeter große Grundstück gründlich verwüstet. Doch dank der Kraft des nachhaltigen Wandels inmitten einer zerstörten Landschaft beginnt 22 Monate später eine neue Phase für den Platz. Als „Geschichtengarten an der Ahr“ hat er eine neue Bestimmung gefunden. Nicht zuletzt dank der ehrenamtlichen Arbeit von gut zwei Dutzend Wandergesellen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die hier etwas Einmaliges für die Menschen im Tal geschaffen haben.