Glasfaserausbau Startschuss für eine neue Datenautobahn an der Ahr

Wie wichtig funktionierende Kommunikationsmöglichkeiten und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur sind, haben die Bewohner des Ahrtals in den Tagen, Wochen und Monaten nach der Flut besonders zu spüren bekommen. Es gab keinen Strom aus den heimischen Steckdosen, Handys mussten an Generatoren des Technischen Hilfswerks per Kabeltrommel geladen werden, das Mobilfunknetz war teilweise zusammengebrochen, die sozialen Medien und das Internet waren lahmgelegt. Seit fast zwei Jahren ist aber der Wiederaufbau des Ahrtals im Gange. Dazu gehören auch neue Kommunikationsstränge: Aktuelles Projekt ist der Glasfaserausbau. Mobilfunk-Riese Vodafone baut neue Datenautobahnen in Bad Neuenahr, Heimersheim, Sinzig, Bad Bodendorf und Löhndorf. Staatssekretär Fedor Ruhose (SPD) aus dem Mainzer Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung war beim Startschuss am Bad Neuenahrer Platz an der Linde dabei. „Wir haben hier eine Riesenaufgabe. Das Ahrtal wird die Glasfaserregion“, zeigte er sich zuversichtlich.