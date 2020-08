Traditionshotel in Bad Neuenahr : Ringhotel Goldener Anker versteigert sein Inventar

Bad Neuenahr In Bad Neuenahr ging am Wochenende eine lange Ära zu Ende: Das Ringhotel Goldener Anker hatte zum Ausverkauf und zur Auktion geladen. Die Inventarliste umfasste sogar mehrere komplett eingerichtete Hotelzimmer.

Nur ein Bruchteil der zur Auktion freigegebenen Einrichtungsgegenstände und Gebrauchsartikel waren im großen Wintergarten des Bad Neuenahrer Hotels Giffels Goldener Anker zur Begutachtung und Voransicht ausgestellt, bevor sie unter den Hammer kamen. Lief der Ausverkauf am Freitag noch eher zögerlich an, so konnte das Hotelier-Ehepaar Alice und Toni Giffels am Samstag zahlreiche Interessenten begrüßen.