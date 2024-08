130 Wohnungen waren geplant Größtes Wohnbauprojekt in der Kreisstadt liegt auf Eis

An der Realisierung des Bauprojekts waren seit 2021 drei Parteien beteiligt: die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als Verkäufer des 1,2 Hektar großen Grundstücks gleich neben der Erich-Kästner-Realschule plus, die Baloise Lebensversicherung AG als Investor und das Neuwieder Firmengeflecht Plan74 als Generalunternehmer. Plan74 eröffnete in den noch auf dem Gelände befindlichen Gebäuden sogar ein Büro, um dort mietwilligen Menschen das Projekt näherbringen zu können. Noch heute ist die Adresse der „Plan74-Planen und Beraten GmbH“ im Impressum der aus sieben Geschäftsbereichen in ebenso vielen GmbH’s bestehenden Holding zu finden, die ihren Hauptsitz derzeit mit Kottenheim angibt.