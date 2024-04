Aloisius-Jugend in Ahrweiler Großer Zulauf bei den jüngsten Schützen

Viele Jungs wollen in ihrer Freizeit Sport treiben, mit Freunden spielen, ein Instrument erlernen oder am Computer spielen. In Ahrweiler mit seiner mittelalterlichen Altstadt gibt es noch etwas Ungewöhnliches, was aktuell bei immer mehr Jung auf Begeisterung stößt: die Brauchtumspflege. Dafür gibt es mit der Aloisius-Jugend seit mehr als 200 Jahren eine eigene Gesellschaft. Das ist die jüngste von insgesamt drei Schützengesellschaften in der Stadt. Es ist zudem die Schützengesellschaft für den allerjüngsten Nachwuchs. Profiteure sind, wenn die Jungs 16 oder 17 Jahre alt, die Junggesellen-Schützen-Gesellschaft mit ihren dort angesiedelten Junggesellenvereinen. Irgendwann wechseln die meisten Junggesellen dann in die Bürgerschützengesellschaft.