Grundschule Bad Neuenahr Der neue Schulhof umfließt das Gebäude

Für die seit langem aus allen Nähten platzende und bei der Flutkatastrophe 2021 massiv beschädigte Bad Neuenahrer Grundschule soll der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung den Neubau auf den Weg bringen. Dabei soll die Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler (AuEG) mit der Betreuung des Projektes beauftragt werden. So jedenfalls empfahl es der Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt dem Rat einstimmig. Was aber nicht heißt, dass es nun schnell zum Spatenstich kommen wird. Zunächst geht es einmal darum, eine Entwurfsplanung zu erstellen. Der liegt der Siegerentwurf des Architekturwettbewerbs zugrunde, für den sich nicht weniger als 226 Büros bewarben. 20 von ihnen waren ausgelost worden, eine Idee mitsamt einer Freiraumplanung abzugeben. Wettbewerbssieger wurde die Behnisch-Architekten, ein auf Schul- und Kommunalbauten spezialisiertes Büro aus Weimar. Ein Vertreter des Büros soll den Entwurf in der nächsten Sitzung des Stadtrats am 26. August detailliert vorstellen.