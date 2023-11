Flutkatastrophe im Ahrtal Flut-Untersuchungsausschuss nimmt Befragung wieder auf

Der Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags zur Flutkatastrophe nimmt seine Befragungen wieder auf. Wie das Gremium am Freitagmorgen beschloss, wird der Berliner Professor für Führung und Bevölkerungsschutz, Dominic Gißler, am Montag, 27. November, sein Gutachten zur Arbeit der Einsatzleitung im Kreis Ahrweiler während der Flut-Katastrophe vorstellen. „Wir wollen uns mit dem Gutachten auseinandersetzen“, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Haller (SPD) in einem kurzen Statement nach der Sitzung.