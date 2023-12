Trotz kritischer Stimmen Hängeseilbrücke und Skywalk im Ahrtal nehmen die nächste Hürde

Der Stadtrat von Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich mehrheitlich für die weitere Ausarbeitung und die Erstellung von Machbarkeitsstudien zu touristischen Projekten entschieden und die entsprechende Prioritätenliste des Ahrtal-Tourismus akzeptiert. Wenn auch in anderer Reihenfolge. So votierte der Rat, dem Wiederaufbau der Ahr-Thermen eine höhere Priorität zu geben als der Errichtung eines Flutmuseums. Für einige Projekte muss die Verwaltung der Kreisstadt Geld in die Hand nehmen.