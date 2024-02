Kommunalwahl Hans-Josef Marx ist Spitzenkandidat der Freien Wähler für Ahr-Kreistag

Auch auf die wesentlichen aktuellen Themen der Kreistagspolitik, die auch in der kommenden Legislaturperiode im Blickpunkt stehen dürften, ging Marx ein. Beispielsweise auf die angespannte finanzielle Situation des Kreises. Aus einem in den Vorjahren finanziell stets „gesunden“ Landkreis mit regelmäßig schwarzen Zahlen sei durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 ein Landkreis mit riesiger finanzieller Schieflage geworden. So klaffe allein im noch nicht verabschiedeten Etat für das laufende Jahr ein Loch in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro (der GA berichtete). Bereits in den Jahren 2021 bis 2023 seien flutbedingt Defizite in einem insgesamt noch höheren zweistelligen Millionenbereich entstanden. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Kreis ohne finanzielle Unterstützung von Bund und Land jemals aus dieser Spirale herauskommen und aus eigener Kraft einen Haushaltsausgleich erreichen könne. Keinesfalls dürfte die von Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) vorgeschlagene Erhöhung der Kreisumlage die Lösung für die Beseitigung der finanziellen Schieflage im Kreishaus sein. Marx: „Die Kommunen stehen nach Corona und der Flut ohnehin finanziell mit dem Rücken an der Wand. Sie müssten ihre Steuern dann noch weiter erhöhen.“