Anschluss ans Fernwärmenetz Heilquelle in Bad Neuenahr wird zu Energiequelle

Der 1861 erbohrte Große Sprudel im Bad Neuenahrer Kurpark wird künftig nicht nur Heilwasser aus dem Erdreich befördern, sondern auch die mit dem Sprudelausstoß verbundene Wärme in das Fernwärmenetz der Ahrtal-Werke einfließen lassen. Die seit vielen Jahrzehnten staatlich anerkannte Heilquelle wird damit nicht mehr nur gesundheitsförderndes Heilwasser zum Trinken genutzt, sondern nun auch zur Wärmeerzeugung. „Nachhaltiger und regionaler geht Wärmeerzeugung nicht“, sagte Bürgermeister Guido Orthen, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ahrtal-Werke ist. An diesen sind neben der Kreisstadt auch die Stadtwerke Schwäbisch Hall beteiligt. Wer am Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen sei, müsse sich um Wärmepumpen und einen Austausch von Gas- oder Öl-Heizungen mit Blick auf die Zukunft keine Sorgen machen, so Orthen.