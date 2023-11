Buchvorstellung in Ahrweiler „Heimat - neu entdecken“ ist eine Reise durch die Stadtgeschichte in Bildern

„Für mich sind das Erinnerungen“, erzählt Fotograf Hans-Jürgen Vollrath und blättert durch die Sammlung alter Bilder, während er zusammen mit Heimatforscher Werner Schüller den zweiten Band des Bilderbogens „Heimat – neu entdecken“ in der Gärtnerei Wershofen präsentiert. Nach dem erfolgreichen ersten Band im vergangenen Jahr haben die beiden ein Jahr lang an einem Nachfolger gearbeitet. Auch dieser ist keine starre Sammlung von Bildern, sondern vielmehr erlebt der Betrachter eine Reise in die jüngere Stadtgeschichte. Bilder, die bei vielen unterschiedlichste Erinnerungen wecken, führen bei anderen zu interessanten Neuentdeckungen ihrer Heimat. Die sorgfältig ausgewählten Bilder und aufwendig recherchierten Bildunterschriften ergeben zusammen eine lebendige Erzählung, in der sich Heimatfreunde selber wiederfinden können. Dies, so sind sich die Buchmacher einig, ist vermutlich auch ein Grund für den großen Erfolg des ersten Bilderbogens. „Der große Erfolg des ersten Buches und das sehr gute Feedback von allen Seiten ermunterten uns, weiterzumachen“, erzählt Schüller.