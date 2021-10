Update: Flut-Helfer finden neue Räume : Heimersheimer Kleiderkammer zieht in Kapelle um

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Kleiderkammer räumt bis zum 24. Oktober ihre Ausgabe für Flutopfer im Vehner Weg. In Eigenregie haben die Organisatoren neue Räume in einer Heimersheimer Kapelle gefunden. Nun steht der Umzug kurz bevor.

Umzug soll zeitnah erfolgen

Nach Absprachen mit Gemeindevertretern und Heimersheims Fluthilfe-Koordinator Udo Heimermann könnte nun alles recht schnell gehen. „Wir bereiten alles für den Umzug in die Heppinger Straße vor, sitzen quasi auf gepackten Kisten“, so Kramer-Mix. Schon am Montag kommender Woche soll alles verstaut werden. Am darauffolgenden Dienstag soll der Umzug über die Bühne gehen. Nachdem die Notsituation der Einrichtung bekannt war, hat sich zudem ein bekannter Helfer angeboten, um die Waren mit dem Transporter in die neue Destination zu bringen. „Auch die Versorgung mit Winterkleidung ist nochmal mächtig angekurbelt worden“, sagt die Organisatorin. „Das bedeutet, wir haben Spenden-Nachschub für die Ausgabe.“ Gedanklich sortiert das Kleiderkammer-Team bereits die Waren in den neuen Räumen ein. „Es gibt dort einen größeren Raum mit Kapelle und mehrere Zimmer, die wir mit Teilsortimenten wie Herrenkleidung oder Spielsachen für Kinder bestücken können.“