Die Ahr braucht mehr Platz Kaum Fortschritte am Ahr-Flaschenhals Heimersheim

Am Heimersheimer Bahnhof, wo die Ahr besonders wenig Platz hat, tut sich auch knapp drei Jahre nach der Flutkatastrophe wenig. Zwar wurde in den vergangenen Wochen an der stark beschädigten Rampenauffahrt auf die B266 in Richtung Bad Neuenahr und auch an der Abbruchkante der Böschung der teilweise weggerissenen Straße gearbeitet. Das aber stelle auch nur ein Provisorium dar, hatte Kreisstadt-Bürgermeister Guido Orthen bei einem Ortstermin erklärt.