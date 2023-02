Jubiläumskonzert im Mai geplant : Heimersheimer Zupforchester feiert 100-Jähriges

Heimersheim Mit einem Jubiläumskonzert begeht das Zupforchester des Mandolinenvereins Heimersheim, das auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann, im Mai das 100-jährige Bestehen. Zehn Musiker spielen in der Besetzung Mandoline, Mandola, Gitarre und Bassgitarre.

Vor 100 Jahren gründeten Peter Schäfer und Ferdinand Orthen am 1. Dezember 1923 mit anderen Laienmusikern in Heimersheim den „Mandolinenverein Wanderlust". Die Mandoline kann solo und im Orchester auftreten. Sie war bei Hofe en vogue sowie als Instrument der Volksmusik. Im 17. Jahrhundert in Italien bekannt, um 1750 in Paris und um 1800 in Wien erfolgreich, gab ihr in Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts die Wandervogelbewegung Auftrieb. Die Mandoline wurde zum Instrument des Jahres 2023 ausgerufen, um neugierig und aufmerksam auf ihre vielen Facetten zu machen.