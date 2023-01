Zum Tod von Manfred Kolling : Heimersheims ehemaliger Ortschef war Vereinsmensch mit viel Humor

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der ehemalige Heimersheimer Ortsvorsteher Manfred Kolling ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Als Kommunalpolitiker und Vereinsfunktionär hinterließ er weit über seinen Heimatort hinaus Spuren. Zum GA hatte er eine besondere Verbindung.

Die Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler trauert um Manfred Kolling. Der Kaufmann, Kommunalpolitiker, ehrenamtliche Richter und vielfache Vereinsfunktionär starb im Alter von 79 Jahren. Kolling war viele Jahre lang Kreistagsmitglied, er leitete die Senioren-Union der CDU als Vorsitzender und gehörte der CDU-Fraktion des Rates in der Kreisstadt an. „Selbstständiger Rentner“ stand zuletzt auf der Visitenkarte des humorvollen Heimersheimers. In seinem Heimatort war er Messdiener, spielte Theater, mimte zur Freude der Kinder jahrelang den Nikolaus, gründete mit Gleichgesinnten den örtlichen Sportverein und wurde schließlich gar Ortsvorsteher.

Mit Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet

Im Bundesverband der Bilanzbuchhalter war Kolling ebenso aktiv wie im Prüfungsausschuss der IHK Bonn und Köln. Als ehrenamtlicher Richter arbeitete er am Finanzgericht Köln, am Sozialgericht, am Oberverwaltungsgericht Koblenz und auch als Schöffe am Amtsgericht Ahrweiler