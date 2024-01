Zum Tod von Herbert Rütten Die Ahr war für den Ex-Kurdirektor mehr als eine zweite Heimat

Eines seiner Lieblingsthemen war die Vernetzung der Kurstadt Bad Neuenahr mit anderen relevanten Akteuren im Fremdenverkehr und Bäderwesen. So engagierte sich Rütten stark im Deutschen Bäderverband, im Dehoga sowie in der Deutschen Sektion der International Hotels Association (IHA), deren Gründungsvorsitzender er war und der er 20 Jahre lang vorstand. „Mit seinem Namen verbunden ist auch die Durchsetzung der Abzugsfähigkeit von Bewirtungskosten“, erinnert sich der heutige IHA-Hauptgeschäftsführer Markus Luthe. Rütten habe sich stets in herausragender Weise um die Bedürfnisse des Gastgewerbes verdient gemacht. Nicht zuletzt war er eine treibende Kraft in der Industrie - und Handelskammer Koblenz, wo er als einer der Vizepräsidenten amtierte. So ließen hochrangige Ehrungen nicht auf sich warten. Beim 92. Deutschen Bädertag 1996 in Bad Reichenhall wurde Rütten zum Ehrenmitglied des Deutschen Bäderverbandes ernannt. Seit 1982 war er zudem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande.