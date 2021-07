Hilfe vor Ort, Hilfsgüter, Geldspenden : Wie man den Betroffenen der Flutkatastrophe helfen kann

Freiwillige Helfer packen im PSD Dome Kartons mit Hilfsgütern für die Flutopfer. Die von einer privaten Initiative gesammelten Sachgüter werden dann von Speditionen kostenlos in die Hochwassergebiete gebracht. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Update Bonn/Region Die Flutkatastrophe hat im Kreis Ahrweiler, im Rhein-Sieg-Kreis und in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz und NRW schwere Schäden hinterlassen. Hilfsorganisationen haben Spendenkonten eingerichtet, Anlaufstellen koordinieren Hilfsangebote. Wir geben einen Überblick.

Viele Menschen aus der Region und aus ganz Deutschland möchten den Betroffenen der Flutkatastrophe aus Rheinland-Pfalz und aus NRW helfen. Zahlreiche Hilfsorganisationen und Kommunen haben Spendenkonten eingerichtet, um den Betroffenen schnell helfen zu können.

Hilfsgüter, Unterbringung, Dienstleistungen

Rheinland-Pfalz

Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Online-Plattform eingerichtet, die eine Verbindung zwischen hilfesuchenden Betroffenen und Helfern herstellt. Wer Sachspenden oder Arbeitsmaterial abgeben möchte, Transportmöglichkeiten oder auch eine Unterkunft zur Verfügung stellen kann, kann sein Angebot über die Plattform einstellen. Hilfen werden so gezielt an die richtige Stelle weitergeleitet. Hier geht es zum Fluthilfe-Portal des Landes Rheinland-Pfalz.

Handwerksbetriebe, die ihre Hilfe anbieten möchten, können sich an die Handwerkskammer Koblenz wenden unter 0261 398 251 oder per Mail an hochwasserhilfe@hwk-koblenz.de.

Unternehmen, die Übernachtungsmöglichkeiten, Lager oder sonstige Hilfen anbieten möchten, können sich an die IHK Koblenz werden unter 0261 106 502. Die Angebote werden gesammelt und an die Verantwortlichen weitergetragen.

Rhein-Sieg-Kreis

Wer den Betroffenen aus dem Rhein-Sieg-Kreis Hilfe in Form von Sachspenden, medizinischer Hilfe, Pflege, der Betreuung von Tieren oder handwerklicher Hilfe anbieten möchte, kann sein Angebot auf der vom Kreis eingerichteten Seite rhein-sieg-kreis.de/flut2021 angeben. Der Kreis vermittelt dann an Hilfesuchende. Darüber hinaus nimmt der Kreis Hilfsangebote telefonisch unter 02241/136252 entgegen.

Geldspenden für Betroffene der Katastrophe

Spendenkonto des Kreises Ahrweiler

Empfänger: KSK Ahrweiler

IBAN: DE 86 5775 1310 0000 3394 57

Verwendungszweck: „Hochwasserhilfe“

Spendenkonto der Landesregierung Rheinland-Pfalz

Empfänger: Landeshauptkasse Mainz

IBAN: DE78 5505 0120 0200 3006 06

Verwendungszweck: „Katastrophenhilfe Hochwasser“

Spendenkonten des Rhein-Sieg-Kreises

Kreissparkasse Köln: IBAN DE54 3705 0299 0001 0694 48

VR-Bank Rhein-Sieg: IBAN DE78 3706 9520 1109 6900 11

Verwendungszweck: „Flut 2021“

Spendenkonto der Stadt Bornheim

KSK Köln

IBAN: DE12 3705 0299 0046 2000 36

Verwendungszweck: "9095.0002.6104 Fluthilfe Bornheim"

DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz

IBAN: DE97550205000005050000

Bank für Sozialwirtschaft

Verwendungszweck: „Hochwasser“ oder „Hochwasser Ahrweiler“, „Hochwasser Bitburg-Prüm“, „Hochwasser Trier-Saarburg“ oder „Hochwasser Vulkaneifel“

Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ein Sonderkonto für die vom Hochwasser geschädigten Denkmale eingerichtet.

Spendenkonto der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Commerzbank Bonn

IBAN: DE78 3804 0007 0555 5552 00

Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Hochwasser

Online Spende für vom Hochwasser beschädigte Denkmale

Feuerwehr

Der Landesfeuerwehrverband RLP sammelt gemeinsam mit der THW-Stiftung Spenden für Feuerwehrangehörige in Rheinland-Pfalz.

Spendenkonto für Feuerwehrangehörige in Rheinland-Pfalz

Kreissparkasse Mayen IBAN: DE86 5765 0010 0020 0135 95

Kreissparkasse Ahrweiler: IBAN DE86 5775 1310 0000 3394 57

Verwendungszweck: „Hochwasser“

Spenden an das Technische Hilfswerk (THW)

Empfänger: Stiftung THW

IBAN: DE03 3705 0198 1900 4433 73

Sparkasse KölnBonn

Spendenkonten für weitere Kommunen

Kreis Euskirchen

Hotline für Hilfsangebote: 02251/15910

Erftstadt

Die Stadt hat eine Telefonnummer eingerichtet, unter der sich Hilfsanbieter in eine Datenbank eintragen lassen können: 02271/8322222.

Spendenkonto der Stadt Erftstadt

Kreissparkasse Köln

IBAN: DE20 3705 0299 0190 2794 24

Hilfsorganisationen

Aktion Weihnachtslicht

Die Ak­ti­on Weih­nachts­licht, die Hilfs­ak­ti­on des Ge­ne­ral-An­zei­gers, möch­te den Be­trof­fe­nen hel­fen – und hofft da­bei auf die Un­ter­stüt­zung der GA-Le­se­rin­nen und -Le­ser: Wir star­ten die „Son­der­ak­ti­on Hoch­was­ser­hil­fe“, sagt Bernd Ley­en­de­cker, Vor­sit­zen­der des Weih­nachts­lichts. „Mit den Spen­den­gel­dern möch­ten wir ei­nen Teil der Not lin­dern. Bei der Ver­tei­lung wer­den wir auch mit den be­trof­fe­nen Kom­mu­nen, vor al­lem an der Ahr und im Raum Rhein­bach, ko­ope­rie­ren.“

Spen­den­kon­to des Weih­nachts­lichts

Spar­kas­se Köln­Bonn

IBAN: DE76 3705 0198 0000 0047 70

Verwendungszweck: Hoch­was­ser­hil­fe.

Die Spen­den kom­men zu 100 Pro­zent bei den Be­dürf­ti­gen an. Wer ei­ne Spen­den­quit­tung ha­ben möch­te, gibt sei­nen Na­men und sei­ne Adres­se an. Auf der Über­wei­sung muss vermerkt werden, ob man mit der Ver­öf­fent­li­chung seines Na­mens in der Spen­der­lis­te ein­ver­stan­den ist. In­for­ma­tio­nen zum Da­ten­schutz finden Sie hier. Alle Infos zum Spenden für das GA-Weihnachtslicht, auch mit Paypal, finden Sie hier.

Spendenkonto der Johanniter

Die Johanniter haben ebenfalls ein Spendenkonto eingerichtet:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V, Landesverband NRW

BIC: BFSWDE33XXX

IBAN: DE25 3702 0500 0004 3150 18

Aktion Deutschland hilft

Die in Bonn ansässige Aktion Deutschland Hilft nimmt als Bündnis deutscher Hilfsorganisationen Spenden entgegen.

Spendenkonto der Aktion Deutschland hilft

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Verwendungszweck: Hochwasser Deutschland

NRW hilft

Hilfsorganisationen in NRW haben sich in der Aktion „NRW hilft“ zusammengeschlossen. Gemeinsam mit der Landesregierung sollen mit der Aktion Geldspenden für betroffene Regionen und Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gesammelt und zielgerichtet bereitgestellt werden. Angeschlossen sind die kirchlichen Hilfswerke, Diakonie und Caritas, die jüdischen Kultusgemeinden, die Katastrophenschutzorgansationen wie DRK, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe, ASB, DLRG, AWO und andere.

Spendenkonto der Aktion NRW hilft

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE05 3702 0500 0005 0905 05

Hilfsfonds der IHK Koblenz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE96 5776 1591 0159 2132 01

Verwendungszweck: „IHK Koblenz Hochwasserhilfe“

Auch das DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen) rät dazu, vor einer Spende den Empfänger zu prüfen, nicht immer seien Organisationen, die im Internet oder Sozialen Medien zu Spenden aufrufen, sorgfältig ausgewählt. Das DZI hat zudem für die „Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands“ eine Liste mit Adressen und Kontonummern von Organisationen zusammengestellt, die zu Spenden zugunsten der Betroffenen aufrufen.