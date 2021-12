Hilfe nach der Flut : Landesregierung unterstützt Ahr-Gemeinden beim Wiederaufbau

Nach der Flut ist in Altenahr wie hier am Bahnhof viel wiederaufzubauen. Innenminister Lewentz verspricht den Kommunen Hilfe. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Ahrtal-Gemeinden müssen nach dem Hochwasser neue Bauflächen schaffen, um den Wiederaufbau realisieren zu können. Dazu gibt es nun Hilfsangebote des Landes.

Beauftragung erfolgt von Ministerium und Kommunen gemeinsam

„Wir werden in den kommenden beiden Jahren wohl eines der umfangreichsten Kommunalentwicklungsprojekte stemmen, das es in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren gegeben hat. Dabei wird die Landesregierung die Kommunen tatkräftig unterstützen. Das Unterstützungsangebot des Innenministeriums ist eine Chance für die Kommunen, ihre Zukunft selbst zu gestalten", so Minister Lewentz.