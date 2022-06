Schützenfest Ahrweiler : Historischer Trinkzug startet erstmals an drei Punkten

Die Ahrweiler Schützen versuchen beim Historischen Trinkzug in diesem Jahr etwas Neues. Foto: Martin Gausmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler Der Historische Trinkzug der Ahrweiler Schützen startet in diesem Jahr erstmals an drei Punkten. Den gemeinsamen Start für alle Gruppen signalisiert ein Böllerschuss.



Beim Historischen Trinkzug gehen die Ahrweiler Schützen neue Wege. Dies ist nicht zuletzt Corona und der Flutkatastrophe geschuldet. „Es soll ein Fest für alle Bürger werden“, sagt Bürgerschützen-Hauptmann Jürgen Knieps. Deshalb soll das Festgeschehen an Dreifaltigkeitssonntag, 12. Juni, auch zügig nach Königsschüssen, Einmarsch in die Stadt und einem gemeinsamen Abendessen aller Schützen im Helmut-Gies-Bürgerzentrum beginnen. Anders als bisher werden Bürger- und Junggesellen-Schützen den Trinkzug an drei Startpunkten beginnen und schließlich eine Rundstrecke absolvieren. Diese umfasst die Ahrhutstraße, den Marktplatz mit Pfarrhaus und Kistenmarkt, die Niederhutstraße, Sebastianuswall, Johanniswall, Oberhutstraße, Auf der Rausch und die Schützbahn.

Für die von den Ahrweiler Schützen gern so bezeichnete „Ahrweiler Nacht der Nächte“ hat der Arbeitskreis um Hauptmann Knieps folgende neue Struktur festgelegt: Es wird drei Gruppen von Teilnehmern geben. Die erste Gruppe besteht aus dem Tambourcorps mit Hauptmann sowie Hauptmannsglied, Oberleutnantsglied und Fähnrichsglied. Die zweite Gruppe umfasst König mit Königsglied, Elitecorps, Leutnantsglied, Unterleutnantsglied und Jägercorps. Die dritte Gruppe bilden die Junggesellen-Schützen.

Fahnenschmuck in der Stadt

Der Ablauf des Trinkzugs ist wie folgt vorgesehen. Nach dem gemeinsamen Abendessen treten die Bürgerschützen gegen 19.30 Uhr auf dem Markt an und holen den neuen König in seinem Quartier ab. Dann wird der König mit seiner Gruppe zum Ahrtor gebracht, wo er den Trinkzug beginnt. Der Hauptmann marschiert mit der verbleibenden Gruppe auf den Marktplatz und stellt sich hinter der Kirche auf, um in der Niederhut den Trinkzug zu beginnen. Die Junggesellen-Schützen marschieren zum Adenbachtor und beginnen dort den Trinkzug in Richtung Johanniswall. Den gemeinsamen Start für alle Gruppen signalisiert um 20 Uhr ein Böllerschuss.

Zum Schmuck der Häuser werden Maien (Birkenreiser) am Samstag, 11. Juni, ab 10 Uhr an den Häusern entlang des Trinkzugweges abgelegt. Gläser und Dosierer für die Gastgeber werden ebenfalls am Samstag überbracht. Die Schützen bitten um Illumination an den Altärchen und Fahnenschmuck in der Stadt bis zum Aloisiusfest.

Rund um Fronleichnam gehen die Feiern weiter

Die Ahrweiler Schützenfestwochen beginnen am Samstag, 11. Juni, mit einem Großen Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Auf der Schießanlage in der Quarzkaul hinter dem Kalvarienberg beginnen tags darauf ab 15 Uhr die Schießwettbewerbe um die Königsehren der Bürgerschützen und der Junggesellen-Schützen, die ab 17.45 Uhr in die Altstadt einziehen wollen.