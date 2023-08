Historisches Weinfest in Heimersheim Königinnen und Gaukler unterhielten das „brave Bauernvolk“

Die Tavernen schenkten „Wein und anderes Gesöff“ aus, die obligatorischen Tonkrüge konnte sich jeder Besucher kaufen, die Flasche Wein gab es ab 17 Uhr. Wer mitfeiern wollte, hatte an den Eingängen zum Ortskern einen Obolus zu entrichten, mit dem Eintrittsgeld wird ein großer Teil der Kosten gedeckt, denn das Weinfest ist mit einem üppigen Programm ausgestattet. An allen drei Tagen spielte mit Ambers Delight eine Partyband auf dem Markt „Lieder der Neuzeit.“ Aber auch in den Höfen wurde immer wieder etwas geboten. Spielleut‘ wie „Wirrwarr“, „Ranunculus“ oder „Kupfergold“ sorgten für mittelalterliche Musik mit nicht immer ganz jugendfreien Texten. Gaukler und Akrobaten mit Namen wie „Anderswelt“ oder „Baghira und Samanack“ ließen ihr Publikum ordentlich staunen. Die an die „Schweizer Garde“ des Papstes erinnernde „Milites Sentiacum“ bat zum Gelage in ihr Quartier, und überall waren mittelalterliche Schauspieler unterwegs, um das „brave Bauernvolk“ zu unterhalten.