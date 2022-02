Theater, Workshops und Tango : Wieder Kultur für Kinder im Flutgebiet der Ahr

Aufgeben ist keine Option· steht kurz vor Weihnachten 2021 auf der Fassade eines flutgeschädigten Hauses in Dernau. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach dem tödlichen Hochwasser im Ahrtal sind Kulturprogramme für Kinder nicht als vordringlich eingestuft worden. Doch allmählich können die Jüngsten sich dort wieder über Musik und Theater freuen. Ein Überblick.

„Mozarts Ohrwurm“ und „Die kleine Hexe“: Mitten im Winter lebt im flutgeschädigten Ahrtal wieder Kultur für Kinder auf. Laut der Landesstiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz hält es der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), für wichtig, dass die Menschen im Ahrtal gut ein halbes Jahr nach der Flut „auch einmal etwas anderes zu Gesicht bekommen als nur die Baumaßnahmen ringsherum“.

Mit vier Mal kostenlosem Kindertheater - am 13. Februar und den drei folgenden Sonntagen - in seiner Kurstadt biete Villa Musica eine Möglichkeit, „in eine heile und schöne Welt einzutauchen und die Flutkatastrophe - wenn auch nur für eine kurze Zeit - zu vergessen“. Bei der Flut im Juli waren im Ahrtal 134 Menschen ums Leben gekommen, Tausende Häuser wurden beschädigt.

Beim Auftakt am 13. Februar spielt der Künstlerische Direktor der Villa Musica, Alexander Hülshoff, auf seinem Cello von 1691. Der Schauspieler Boris Weber erzählt laut der Stiftung, wie „das Cello nach Neapel kam, wie es sich in Berlin erkältete und in Bergamo vom Wagen fiel“. Zu hören sei auch, was das Cello gelernt hat: in Argentinien den Tango, in Wien den Walzer und in Ungarn feurige Tänze. Die Folgeveranstaltungen heißen „Mozarts Ohrwurm“, „Der Regenbogenfisch“ und „Die kleine Hexe“. Spielerisch sollen Kindern Augen und Ohren für die klassische Musik geöffnet werden.

Workshops, Malkurse und ein Dorfkino

In Sinzig nahe der Mündung der Ahr in den Rhein bietet das „Haus der offenen Tür“ (HoT) Kindern unter anderem Malkurse. „Die werden gut angenommen“, sagt ein Mitarbeiter. In den rheinland-pfälzischen Winterschulferien vom 21. bis 25. Februar organisiert das HoT auch „Workshops zum Thema Harry Potter, Stop Motion Film, Musik für alle, Wissen macht Spaß sowie eine fröhliche Karnevalsparty“. Von der Flut betroffene Familien müssen keinen Teilnehmerbeitrag zahlen.

Auch ahraufwärts, in der Verbandsgemeinde Altenahr, gibt es laut dem Jugendbüro ein Winterferienprogramm für Kinder, etwa mit einem „Mobilen Dorfkino“ am 21. Februar in Dernau sowie mit einem Workshop mit der Kistentrommel Cajón am 24. Februar in Kesseling.

Noch weiter ahraufwärts, im der Verbandsgemeinde Adenau im Flusstal, wird am 21. Februar angemeldeten Kindern eine Karnevalstüte nach Hause gebracht, unter anderem mit Bastel- und Malmaterial. „Ansonsten hat unser Jugendbüro in den kommenden Monaten eine ganze Reihe kreativer Angebote für die Kinder, wie zum Beispiel eine Naturerlebniswoche, eine Fahrt nach Rom, die Kinderstadt Wilder Westen und vieles mehr.“

(dpa)