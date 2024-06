Pfingsthochwasser an Saar und Ahr Das waren die Unterschiede zur Flut 2021

Im Saarland und in Teilen von Rheinland-Pfalz war an Pfingsten „Land unter“. Zahlreiche Einsatzkräfte waren pausenlos im Einsatz, um das Hochwasser zu bewältigen. In Rheinland-Pfalz wurden dabei Erinnerungen an die Ahrflut von 2021 wach, doch die Situation war aus Expertensicht eine völlig andere.