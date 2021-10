Freiwillige Helfer im Ahrtal : Helfer beendet Hilfseinsatz nach 200.000 ausgegebenen Essen

Kaum zu bremsen: An der Currywurstpfanne ist Franz Hirst in seinem Element. Foto: Thomas Weber

Ahrweiler Bereits am fünften Tag nach der Flut hat Franz Hirst seinen Grill aufgebaut und Speisen für die vielen Helfer zubereitet. In elf Wochen war er im ganzen Ahrtal unterwegs. Nun hört er auf – vielleicht wird es aber auch nur eine längere Pause.

„Heute koche ich zum letzten Mal, es werden so um die 700 Portionen bei der Neuenahrer Feuerwehr.“ Es ist früher Samstagmorgen, 6.30 Uhr, als Franz Hirst das sagt. Wahrscheinlich war ihm da schon klar: Bei 700 Portionen wird es nicht blieben – und das mit dem letzten Mal wird auch nichts werden.

Eigentlich könne er nicht mehr, sagt eine Frau aus seinem Team. Eigentlich. Man sieht es ihm an, aber er will es sich nicht anmerken lassen. Seit dem fünften Tag nach der Flutkatastrophe steht Hirst am Grill. „Ich war am Ahrweiler Bahnhof, mich impfen lassen. Da hab ich das Dilemma gesehen: Die Leute bekamen halbrohes Fleisch zu essen“, sagt er. Koch ist er eigentlich nicht, viel lieber macht er klar: „Ich bin aus der Grillszene.“ Er verkauft Öfen und am Ahrweiler Bahnhof stellte er diese auf, suchte sich ein Team zusammen und fing an zu grillen. Und er hörte einfach nicht mehr auf. Wochenlang stand Hirst am Bahnhof und die Menschen standen den ganzen Tag Schlange, um ein Steak, eine Frikadelle, deftige Bratkartoffeln oder einen Salat zu bekommen. Irgendwann übernahm dort das DRK, aber Hirst wanderte mit seinem Team weiter. Mal war er am „Posten sechs“ in Dernau zu sehen, mal an der Ehrenwall’schen Klinik in Ahrweiler, dann wieder in Bad Bodendorf.

Eine feste Hilfskraft gab es nie, aber jeden Tag unterstützten ihn Freiwillige

Immer wieder schaffte er es, sich ein Kochteam zu rekrutieren. Menschen aus ganz Deutschland helfen ihm, mal ein halbes Dutzend, mal 20 bis 25. „Die werden von meinem Geschrei angelockt“, sagt der 54-jährige. Bei Hirst in der Feldküche zu arbeiten, ist nichts für Zartbesaitete. Es herrscht die Tonart vieler Großküchen vor. Denn es muss schnell gehen, auf den Punkt, es muss schmecken und sättigen. Die meisten derer, die hier essen, haben kräftig anzupacken. „Ja, die meisten“ sagt Hirst, weil es ihn wurmt, dass immer mehr Menschen zu den Essensständen kommen, die zu Hause Küche, Strom und Heizung haben und die sich selbst versorgen könnten. „Das geht manchmal an die 60 Prozent“ schätzt Hirst, der zwar beidhändig das Kochwerkzeug schwingt, dabei aber alles im Blick behält.

Dort, wo es umsonst etwas zu holen gab, hätten sich längst nicht nur Flutopfer bedient, hatte er schnell festgestellt und sprach auch in dem Zusammenhang von Plünderei. Doch gegen diese Gier konnte er kaum etwas tun und zerhackte weiter Würste für leckere Currywurst. Franz Hirst schätzt, dass er in elf Wochen bis zu 200.000 Essen zubereitet hat. Immer abwechslungsreich und nahrhaft. Was er verarbeitete, wurde größtenteils gespendet, wobei er selbst auch einige tausend Euro investierte. Vor allem aber investierte er Zeit: „Ich schätze, dem Betrieb sind durch meine Nicht-Tätigkeit locker 40 000 Euro entgangen.“

Franz Hirst Spezialität ist Currywurst, aber er verkocht alles, was an Spenden geliefert wird

In Bad Neuenahr lassen sich Feuerwehrmänner aus Neuhäusel die deftige Hirst-Küche schmecken. Sie sind, wie viele Wehren und Bauhöfe an diesem Wochenende zur Kehrwoch‘ in der Kreisstadt und versuchen, Straßen und Wege zu säubern. Aber nicht nur für diese Helfer kocht Hirst. „Wir machen heute auch noch das Abendessen fürs Helferzelt in Walporzheim“, sagt er und schreit wieder umher. Dem könnt ich stundenlang zuschauen, sagt einer der Feuerwehrmänner. Ein anderer ergänzt: „Ich dachte, es gibt hier nur Würstchen und Fritten, aber es gibt hier alles. Und es schmeckt auch noch hervorragend.“