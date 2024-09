Tipps vom Traumahilfezentrum Wie Flutbetroffene mit Nachrichten von Hochwasser umgehen können

■ Hilfe holen: Grundsätzlich sollte man sich Hilfe holen, wenn man unter der Situation leidet. Wie sich das äußert, ist individuell. Im THZ melden sich beispielsweise oft Menschen, die nicht mehr schlafen können. Ein Warnzeichen sei auch, wenn man im Alltag bestimmte Dinge anfängt zu vermeiden. In allen Fällen gelte: „Beim THZ darf man sich immer melden.“ Das geht per Anruf genauso wie per Mail, wer auf den Anrufbeantworter spricht, wird zurückgerufen. Eine Hilfe muss nicht immer eine Therapie sein, manchmal reichen schon Entspannungsvorschläge oder praktische Tipps. Was genau, wird auf die Betroffenen abgestimmt.