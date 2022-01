Reaktion auf Regenfälle : Kreis Ahrweiler beobachtet steigenden Pegel der Ahr intensiv

Die Ahr Ende Dezember in Altenahr. Der Kreis will den Pegel des Flusses genau beobachten. Foto: dpa/Thomas Frey

Bad Neuenahr-Ahrweiler Aufgrund der anhaltenden Regenfälle beobachtet der Kreis Ahrweiler die Pegel der Ahr und weiterer Nebenflüsse nun intensiv. Eine akute Gefahr bestehe derzeit nicht. Der Rheinpegel in Bonn dürfte in den nächsten Tagen steigen.

Der Kreis Ahrweiler reagiert auf die aktuellen Regenfälle und will die Pegel der Ahr sowie weiterer Nebenflüsse und Bäche im Kreis genau beobachten. Der Erste Beigeordnete Horst Gies hat daher am Dienstagmorgen die Technische Einsatzleitung des Kreises einberufen, teilte der Kreis mit. „Aufgrund der Wetterlage und dem anhaltenden Regen halte ich es für enorm wichtig, die Ahr, aber auch alle anderen Bäche im Kreis intensiv zu beobachten und zum Schutz unserer Bevölkerung kein Risiko einzugehen. Nach dem, was wir erleben mussten, geht Sicherheit vor“, sagt Gies mit Blick auf die Flutkatastrophe. Eine akute Gefahr bestehe derzeit aber ausdrücklich nicht, heißt es. Zudem liegen keine Unwettermeldungen für den Kreis vor.

Unterstützung erhält der Kreis dabei vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Das BBK stellt nach eigenen Angaben Stabsräume inklusive technischer Hilfe sowie personellem Support im Stab und einem Drohnen-Team zur Erstellung des Lagebildes bereit. Die Technische Einsatzleitung des Kreises ist derzeit an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung oberhalb von Bad Neuenahr-Ahrweiler untergebracht.

Der Pegel der Ahr bei Altenahr ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Der Hochwassermeldedienst des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz gibt am Dienstagnachmittag Stand 16.30 Uhr einen Pegel von 1,69 Meter an. 24 Stunden zuvor lag der Wasserstand noch bei 96 Zentimetern. Einer Abschätzung des Landesamts vom Nachmittag nach soll der Wasserstand ab Dienstagnacht jedoch nicht weiter steigen.