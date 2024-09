Arbeiten an Brunnenstube Das Wasserwerk Bad Neuenahr-Ahrweiler bekommt besseren Hochwasserschutz

Der Bau der überfutungssicheren Brunnenstube ist eins von mehreren Vorhaben am Wasserwerk. So muss auch die Lagerhalle dort wieder aufgebaut werden. Im Juli 2023 hatte Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) in Bad Neuenahr-Ahrweiler einen Bescheid über 555.800 Euro für das bei der Flut stark beschädigte Wasserwerk in der Walporzheimer Straße übergeben. Bei der Wiederherstellung des Werks würden „sämtliche Möglichkeiten einer nachhaltigen energetischen Sanierung in die Planungen mit einbezogen“, hieß es dabei. Dazu gehöre auch eine Photovoltaik-Anlage, mit der ein Beitrag zur Klimaneutralität der Wasserversorgung geleistet werde. Da eine Sanierung während des laufenden Betriebs nicht möglich ist, wird das Trinkwasser seither mit einer mobilen Anlage auf dem Gelände des Wasserwerkes aufbereitet.