Hochwasserpartnerschaft Ahr informierte sich Hochwasserwarnungen richtig auswerten und nutzen

Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) betonte in ihrer Begrüßung, wie wichtig die richtige Nutzung des bestehenden Hochwassermeldedienstes sei. Neben einer Verbesserung der Kommunikation auf Kreis- und Kommunalebene arbeite die Kreisverwaltung auch an der Neustrukturierung eines Bedarfsplans für den Brand- und Katastrophenschutz. „Um das Thema auf Kreisebene in den Fokus zu rücken, werden die Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes in einer eigenen Stabsstelle gebündelt“, fasst Weigand zusammen. „Diese Fusion und die direkte Zuordnung zur Verwaltungsspitze ermöglicht kurze Wege sowie Synergien und damit effizientere Abläufe.“