Einstimmige Entscheidung des Stadtrates Die Steuer auf Zweitwohnungen in Bad Neuenahr-Ahrweiler steigt

Die von der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler vereinnahmte Zweitwohnungssteuer gehört nicht gerade zu den wichtigsten Einnahmeposten der Kur- und Heilbadstadt. Rund 250.000 Euro an Einnahmen bringt diese Steuer jährlich – ein Bruchteil dessen, was über den Anteil an der Einkommensteuer, der Gewerbe- oder der Grundsteuer erzielt wird. In Zukunft könnte das aber mehr werden. Ein entsprechender Beschluss des Stadtrates bedeutet höhere Steuern auf Zweitwohnungen.