Hochwasser an der Ahr : „Hoffentlich nicht so schlimm wie 2016“

Vorbereitung auf den Ahr-Anstieg: In Mayschoß ist die neue Brücke zum Sportplatz bereits gesperrt und die Geländer sind hochgeklappt, damit kein Treibgut hängen bleiben kann. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Seit Tagen regnet es an der Ahr. Doch die Bewohner und auch die Einsatzkräfte scheinen fast schon routiniert mit dieser Wetterlage umzugehen: Fast jeder beobachtet die Pegelstände der Ahr kontinuierlich und die ersten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Alle hoffen, dass das Hochwasser nicht so schlimm wird wie in 2016.



Vor vielen Häusern in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung stehen schon die Sandsäcke. Fast alle Bürger informieren sich laufend über Niederschlagsmengen und Pegelstände. Und gerade die direkten Anrainer der Ahr stellen sich wieder auf ein Katastrophenszenario ein. Die Hochwassermeldezentrale des Landesamts für Umwelt passt die Abschätzungen für die Ahr-Pegel laufend an. Am Mittwochnachmittag wird für den Abend und die Nacht ein Anstieg der Ahr (Wasserstand am Pegel Altenahr) auf 3,40 Meter prognostiziert. Das wäre damit der dritthöchste Ahrstand seit Messung: im Juni 2016 erreichte die Ahr ihren bisherigen Höchststand mit 371 Centimetern und 349 Centimetern in 1993.

Auch das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz hat heute um 14.00 Uhr bereits eine Hochwasserfrühwarnung für das Ahr-Einzugsgebiet augegeben. Die Einstufung lautet: „Hohe Hochwassergefährdung: ≥ 20-jährliches Hochwasser“. Mögliche Auswirkungen in kleinen Einzugsgebieten benennt das Amt so: Überflutung bebauter Grundstücke oder Keller, Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen und vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich

Bernd Fischer, Diplom-Meteorologe erklärt die Ereignisse an der Ahr so: „Über drei Meter - das wäre wieder ein Topereignis, aber wir hoffen natürlich, dass es nicht so schlimm wird.“ Rückblickend habe sich das Tief Bernd aber bereits so entwickelt wie befürchtet mit großen Niederschlägen am Dienstagabend, und immerhin einer Entspannung in der Nacht auf Mittwoch und am Mittwochmorgen. „Doch das Problem der weiter erwarteten flächigen Niederschläge aus Osten ist, dass sie nur noch oberflächlich abgeführt werden. Die Böden sind schon zu nass, die nehmen nichts mehr auf.“ Und damit wird ein massiver Zulauf für die Ahr wahrscheinlich, gespeist immerhin aus einem Einzuggebiet von sieben Tausend Quadratkilometern.

Auch die Feuerwehren stehen schon in Alarmbereitschaft. Frank Linnarz von der Feuerwehr Altenahr beispielsweise erklärt, welche Maßnahmen in seinem Bereich schon getroffen wurden: „Wir arbeiten gerade den Alarmplan ab. Die Campingplätze und die Jugendherberge sowie die Baustellen sind bereits gewarnt.“ An der Oberahr seien schon sechs Trupps im Einsatz und kontrollierten die Bachläufe. Auch die Sandsäcke für eine mögliche Spundwand zwischen Reimerzhoven und Laach würden schon befüllt.

Jolanta Schulz vom Campingplatz Altenahr bestätigt die Warnungen: “Wir haben bereits gestern unsere Dauercamper informiert und mit der Evakuierung von allen begonnen. Die letzten fahren gerade ab.“ Einige der Saisoncamper hätten sie an die Schule, weiter oben im Ort gelegen, gebracht. Über die fehlende Solidarität einiger Lehrer kann sich die Campingplatz-Miteigentümerin aber nur aufregen: „Die haben uns wieder weggeschickt und überhaupt kein Verständnis gezeigt“. Schulz sitzen die Ereignisse von 2016 noch im Nacken und sie weiss: „Wenn die Ahr wirklich auf einen Pegelstand von 3,40 Meter kommt, dann versinkt die ganze Rasenfläche und das Wasser kommt bis zum Anmeldehäuschen.“ Ihre einzige Hoffnung: Das Wasser solle dieses Mal wohl sehr schnell ansteigen, aber auch ebenso schnell wieder abfließen.

Foto: Martin Gausmann Die Stadt Sinzig hat für ihre Bürger in Bad Bodendorf und in der Kernstadt jeweils einen Container zum Selberbefüllen von Sandsäcken aufgestellt.

Foto: Martin Gausmann Im Nierendorfer Rückhaltebecken ist noch viel Platz für den kommenden Regen.

