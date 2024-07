Hotel in Bad Neuenahr Das sind die Pläne für das flutgeschädigte Hotel Felten

Ungefähr zwei Meter hoch stand das Wasser, fast bis zur Decke des Erdgeschosses. Das unweit der Ahr gelegene Union Hotel Felten mit seinen 21 Zimmern in der Bad Neuenahrer Telegrafenstraße wurde bei der Flut stark beschädigt. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 war das. Tags zuvor, am 13. Juli, hatte Eigentümerin Andrea Felten das Haus eigentlich schon verkauft. Mit dem Käufer, dem damaligen Pächter von Hotel und Restaurant, sei sie beim Notar gewesen, wo beide die nötigen Unterschriften geleistet hätten. Doch dann kam die Katastrophe. „Wir sind alle zuerst in einen Schockzustand gefallen. Keiner wusste mit dieser Situation umzugehen“, berichtet Felten. Der Kaufvertrag sei zwar unterschrieben gewesen, aber sie habe noch kein Geld erhalten. „Das Objekt, das wir verkauft haben, gab es nicht mehr“, gibt Felten zu bedenken.