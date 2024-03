Tennis in Bad Neuenahr HTC hofft auf baldige Rückkehr der Seniorenmeisterschaften

Nicht weniger als 67 Jahre lang fanden die Deutschen Seniorenmeisterschaften im Tennis (DSM) beim Hockey- und Tennisclub (HTC) Bad Neuenahr statt. Dann kam die Flut und zerstörte die Clubanlage mit ihren insgesamt 13 Plätzen, so dass an ein Meisterschaftsturnier im Lennépark vorerst nicht zu denken ist. Doch der HTC will das Traditionsturnier möglichst bald wieder ausrichten und hat dafür schon einiges getan. Sechs Tenniscourts befinden sich derzeit im Wiederaufbau und sind so weit hergestellt, dass der normale Spielbetrieb zu Saisonbeginn wieder aufgenommen werden kann. Damit Stadt und HTC sich schon für 2025 wieder um die DSM-Ausrichtung bewerben können, müssen die sieben noch nicht angegangenen Plätze inklusiver zweier Center Courts schleunigst wieder aufgebaut werden. Im Haupt- und Finanzausschuss der Kreisstadt gab es nun eine einstimmige Empfehlung hierzu, die der Stadtrat noch bestätigen muss. Der Wiederaufbau soll demnach Sache der Aufbau- und Entwicklungsgesellschaft (AuEG) sein.