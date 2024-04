Deutsche Meisterschaften im Seniorentennis Für den HTC und Bad Neuenahr geht es um Umsätze in Millionenhöhe

Bad Neuenahr · Wenn HTC und Bad Neuenahr die deutschen Meisterschaften im Seniorentennis wieder ausrichten wollen, muss mehr Tempo in den Wiederaufbau der Anlage. Denn auch andere Städte sind an der Ausrichtung des Turniers interessiert – und es geht um Umsätze in Millionenhöhe.

02.04.2024 , 21:00 Uhr

HTC-Präsident Karl-Horst Gödtel blickt zuversichtlich in die Zukunft des Vereins. Foto: ahr-foto

Von Thomas Weber