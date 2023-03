Weinbaupräsident an der Ahr Hubert Pauly kritisiert zu langsamen Wiederaufbau nach der Flut

Auftakt der Saison

Auftakt für die Weinsaison im Ahrtal ist der Tag der offenen Weinkeller am Samstag, 25. März 2023. Verschiedene Weingüter und Winzergenossenschaften öffnen an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr ihre Türen und geben den Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Weinproduktion. Folgende Betriebe beteiligen sich: Weingut Sonnenberg Bad Neuenahr, Weingut Peter Lingen Bad Neuenahr, Weingut Kurth Bad Neuenahr, die Weingüter Coels, Kriechel und Jungwinzer Next Generation in Ahrweiler, der Winzerverein Ahrweiler, die Dagernova Weinmanufaktur, das Weingut Erwin Riske in Dernau, das Weingut Max Schell aus Rech und die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr in Mayschoß. Die Besucher können selbst entscheiden, bei welchem Weingut sie starten. Beim Startpunkt gibt es einen Probenpass, mit dem man in jedem der teilnehmenden Weingüter eine 3er-Probe erhält. Shuttle-Busse verbinden die einzelnen Stationen miteinander. Karten kosten 42 Euro und sind bereits im Vorverkauf über die Internetseite des Ahrtal-Tourismus erhältlich. bsa