Heppingens neuer Ortsvorsteher „Ich hoffe, das der eine oder andere noch mit anpackt“

Sich für andere Menschen einzusetzen ist für Patrick Tarrach schon seit gut drei Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit. Als aktives Mitglied des Technischen Hilfswerks (THW) in Sinzig weiß der neue Ortsvorsteher von Heppingen Rat in allen Lebenslagen. Erst recht, seit Tarrach hauptberuflich in der Leitung der Bundesanstalt THW in Bonn beschäftigt ist und dort seit 2013 als Projektleiter im Auslandsbereich arbeitet. Nach Einsätzen unter anderem im Nordirak, wo er 14 Monate lang ein Flüchtlingslager mit aufgebaut hat, ist er heute Ausbildungsbeauftragter des Ortsverbandes Sinzig und Mitglied der Fachgruppe Wasser.