Frühburgunder-Forum "Im Keller geht es weiter, wir strotzen vor Energie"

„Wir sind froh, dass wir wieder Rotwein im Keller haben, erzählt Jan Riske vom Weingut Erwin Riske in Dernau. Er führt de Betrieb in fünfter Generation. „Im Keller waren alle Maschinen kaputt, jetzt geht es weiter, wir strotzen von Energie.“ Riske ist froh, dass sich in Marienthal wieder ein an Wein interessiertes Publikum versammelt hat. Mit von der Partie auch die Dagernova Weinmanufaktur mit Sitz in Dernau und Bad Neuenahr. Interessante Geschmacksprobe hier: Ein Frühburgunder der „Mission Steillage“, das sind die Jungwinzer der Genossenschaft. Sie hatten Wein vom 2020er Jahrgang im Keller spontan vergären lassen, also ohne Zusatz von Hefen. Im Vergleich dazu gab‘s einen Frühburgunder vom Dernauer Hardtberg aus der Hand des Kellermeisters, insgesamt ein erstaunliches Geschmackserlebnis. Frühburgunder mit und ohne Barriquenoten sind beim Stand des Weinguts Brogsitter im Angebot, auch hier kann der Weinfreund den Einfluss von altem und neuem Holz auf den Rebensaft erschmecken.