Kinderbetreuung : Im Kreis Ahrweiler fehlen Kita-Plätze

In der Kita Max im Sinziger Ortsteil Bad Bodendorf waschen sich Kinder unter Abstand die Hände. Aufgrund des „Kita-Zukunftsgesetzes“ müssen bald mehr Kinder über Mittag betreut werden. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Ab Juli sollen alle Kinder ab einem Jahr über Mittag betreut werden können. Das stellt Kitas vor besondere Herausforderungen.



Von Andrea Simons

Die Nachfrage von Eltern nach einer Betreuung für ihre Kinder in einer Kindertagesstätte (Kita) im Kreis Ahrweiler ist groß. Spezielle Bauwagen, die die Kommune für Kitas in Bachem und Heimersheim geordert hat, die Aufstellung von Containern respektive Pavillons in Bad Bodendorf und Entstehung der temporären Kita „Jahngarten“ in Sinzig sowie geplante Bauten neuer Kitas etwa in Bandorf oder der Kreisstadt machen den Bedarf sichtbar. Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler beispielsweise macht anhand der Meldedaten einen statistischen Fehlbedarf von 220 Betreuungsplätzen zum 1. April 2021 aus.

Ein Grund für den Bedarf an Kita-Plätzen im AW-Kreis sind neue Baugebiete und beitragsfreie Plätze für Kinder über zwei Jahren. Ein anderer Grund ist die Umsetzung des neuen „Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“, kurz: „Kita-Zukunftsgesetz“. Im August 2019 verabschiedet, soll es Anfang Juli dieses Jahres voll umfänglich in Kraft treten, aber die beteiligten Akteure sehen sich dadurch vor große Herausforderungen gestellt.

„Die Regelungen des Kita-Zukunftsgesetzes haben erhebliche Auswirkungen auf alle Kindertagesstätten im Kreis Ahrweiler“, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Novelle enthält unter anderem einen Rechtsanspruch auf eine durchgängige siebenstündige Betreuung über Mittag für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr von montags bis freitags mit Beginn für alle Kinder einheitlich am Vormittag. Dabei sieht der Kreis besonderen Handlungsbedarf. Da in vielen Kitas heute ein Teil der Kinder vor der Mittagszeit die Einrichtung verlasse oder alternativ ein Lunch-Paket eingenommen werde, was auch ab Juli weiter möglich sei, müssten in nahezu allen Einrichtungen künftig mehr Kinder verköstigt und betreut werden. Einige Einrichtungen entsprächen bereits den Raumvorgaben, in anderen würden bauliche Veränderungen nötig.

Erst in 18 von 70 Kitas im Kreis Ahrweiler gab es Begehungen

Durch das neue Gesetz soll es einen einheitlichen Personalschlüssel geben, und es entfällt unter anderem die spezielle Förderung von interkulturellen Fachkräften, Integrationshilfen und das Sprachförderprogramm des Landes. Für die Abdeckung personeller Bedarfe, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihrer sozialräumlichen Situation oder anderer besonderer Bedingungen entstehen können, wird laut Kreis das Sozialraumbudget eingeführt. Was die Novelle genau für Personal, Kosten und Kapazitäten bedeutet, beziffert er auf Nachfrage nicht. Ebenso wenig, ob sie fristgerecht umgesetzt werden könne. Das liege daran, dass bisher erst in 18 von 70 Einrichtungen Begehungen erfolgt seien.

Bei den Ortsterminen mit Vertretern von Land und Kreis und des jeweiligen Trägers wird überprüft, was zur Umsetzung des Rechtsanspruchs noch geschehen muss in Sachen Konzept, Raum und Betreuungsdauer, denn die Neuregelung der Kinderbetreuung bedingt eine neue Betriebserlaubnis für alle Kitas. Diese wird vom Träger der Einrichtung beantragt, der Kreis muss als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe zustimmen und das Landesjugendamt erteilt die Betriebserlaubnis.

Corona machte laut Kreisverwaltung die Vorbereitungen schwierig

„Die Vergleichsberechnung zwischen dem heutigen Status quo und den einzelnen einrichtungsbezogenen Personalisierungsschlüsseln nach dem neuen Kita-Gesetz wird erst dann erfolgen können, wenn die Umstellung der Bedarfsplanung und die Erteilung der geänderten Betriebserlaubnisse abgeschlossen sind“, so der Kreis. Wegen der Corona-Pandemie hätten geplante Begehungen abgesagt werden müssen und sollen nun als Videokonferenzen durchgeführt werden. „Damit bleibt für die Umsetzung des Kita-Gesetzes wenig Zeit, wofür niemand verantwortlich gemacht werden kann. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass seitens des Landes aufgrund der Corona-Pandemie eine Verschiebung des Umsetzungszeitpunktes für die Angebots- und Personalstruktur nach dem neuen Kita-Gesetz in Erwägung gezogen wird“, erklärt die Katholische KiTa gGmbH Koblenz, die als freier Träger mehr als 20 Kitas im AW-Kreis betreibt.

Für die siebenstündige Betreuung mit Mittagessen fehle in vielen Kitas der Raum, und es müssten „kreative Lösungen“ entstehen. Nachdem in den vergangenen Jahren darauf geachtet wurde, dass Räume entwicklungsförderlich gestaltet werden (wenig Stühle und Tische zugunsten von Bewegungsmöglichkeit und Selbstbildung) sei nun „gegebenenfalls entgegen der pädagogischen Qualität der Raumgestaltung für jedes Kind einen Sitzplatz einzurichten, damit alle Kinder in der Kita beköstigt werden können“. Zusätzlich werde ein höherer Personaleinsatz um die Mittagszeit notwendig werden. Zudem erklärt die KiTa gGmbH: „Der Fachkräftemangel ist aktuell stark zu spüren und wird mit dem neuen Kita-Gesetz weiterhin ein großes Thema bleiben.“ Bei vergleichbarem Angebot könne es allerdings vorkommen, dass der Personalschlüssel, vor allem in großen Einrichtungen, sinke.

Kinderbetreuung im Kreis 70 Einrichtungen mit 5280 Plätzen Im Bedarfsplan des Kreises Ahrweiler werden nach dessen Angaben aktuell 70 Einrichtungen mit 5280 Plätzen geführt. Darüber hinaus werden rund 150 Kinder, die im Kreis wohnen, in der Tagespflege betreut, ein Teil davon bei Tagespflegern außerhalb des Kreises. Statistisch nicht erfasst wird, wie viele Kinder zu Hause oder in privaten Einrichtungen, die nicht im Bedarfsplan aufgenommen sind, betreut werden. Eltern melden ihre Kinder über das im Sommer 2018 kreisweit eingeführte online-basierte Anmeldesystem „Ahrlini“ an. Laut Kreis ist die Verwaltung damit tagesaktuell über die Wartelisten aller Kitas informiert und kann so die Bedarfsplanung, auch im Zuge der Gesetzesänderung, weiter optimieren.

Seit Verabschiedung des Gesetzes im August 2019 ist laut Kreis – neben den 18 Einrichtungsbesuchen – ein neues Konzept für die Einführung von Kita-Sozialarbeit erstellt worden, das der Jugendhilfeausschuss verabschiedet hat. Der Entwurf eines Gesamtkonzepts für die Einführung des Sozialraumbudgets werde aktuell erarbeitet und in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Frühjahr beraten.

In Sachen Finanzierung der Umsetzung der Gesetzesinhalte werden die Personalkosten der Kitas weiter durch die Träger der Einrichtung, die Kommunen, den Kreis und das Land getragen. „Die Entscheidung über die konkrete Höhe der Beteiligung der Kommunen und Träger ist noch nicht abschließend geklärt und erfolgt aktuell auf Ebene der kommunalen Spitzenverbände und entsprechenden Vertreter der freien Träger landesweit“, so der Kreis. Für die zum Teil größeren Baumaßnahmen wegen der durchgängigen siebenstündigen Betreuung würden keine Landesmittel zur Verfügung gestellt. Nur eine Förderung aus dem sogenannten Küchenprogramm in Höhe von 5000 Euro je Einrichtung sei möglich. Der Kreis habe das Land bereits auf die nicht ausreichende Finanzierung hingewiesen.