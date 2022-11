Aktion des Pfarrgemeinderats : In Ahrweiler dürfen Flutopfer sich Krippen und Co. aussuchen

Ahrweiler Der Pfarrgemeinderat Bad Neuenahr-Ahrweiler hat eine besondere Aktion für Flutopfer organisiert: In der Zehntscheune durften diese sich kostenlos Krippen und weiteren Weihnachtsschmuck aussuchen.

Das Jesus-Kind liegt im Schoß Marias, dahinter steht Josef, der schützend seine Hand um ihre Schulter legt. Dieses handgefertigte Figuren-Ensemble aus Ton, gespendet von einer Töpferin aus dem Sauerland, hat Ingrid Hübner sich ausgesucht. Und zwar beim Begegnungsabend mit Krippenausstellung des Pfarrgemeinderats Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Zehntscheune am Ahrweiler Marktplatz, die der dortigen Gemeinde St. Laurentius als Pfarrheim dient. Dabei durften sich am Mittwoch Flutbetroffene mit neuen Krippen und weiterem weihnachtlichen Schmuck eindecken.

Ihren neuen tönernen Hingucker mit Jesus, Josef und Maria, erzählt Hübner, wolle sie auf den Balkon ihrer Wohnung im 14. Stock eines Bad Neuenahrer Seniorenheims stellen. „Da habe ich so ein Kreuz, da stelle ich das daneben“, sagt die 95-Jährige im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Bei der Flutkatastrophe im Juli vergangenen Jahres verlor sie Weihnachtsschmuck, der im Keller ihres Seniorenheims gelagert war. Unter anderem eine alte Holzpyramide aus dem Erzgebirge war dabei. Eine ähnliche Pyramide habe es nun auch in der Zehntscheune gegeben. Aber die hatte schon jemand genommen, wie Hübner kurz darauf erzählt. „Die war auch nicht so schön, wie meine war. Meine war natürlich alt, da hing Patina und Erinnerung dran“, tröstet die Seniorin sich. Die Veranstaltung in der Zehntscheune an sich findet sie nichtsdestotrotz „toll“. Über ihre neue Figur freue sie sich riesig.

Mehr Interessanten als erwartet

