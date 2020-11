Häuser werden evakuiert : In Ahrweiler wird am Sonntag eine Bombe entschärft

In Ahrweiler wird am Sonntag eine Bombe entschärft

Ahrweiler Am Sonntagmorgen wird in Ahrweiler eine Fünf-Zentner-Bombe entschärft. Die Bombe wurde bei Sondierungen im Bahnhofsviertel gefunden. Hinweise auf den Blindgänger hatten Luftaufnahmen der Allierten von 1945 gegeben.

Die amerikanische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die bei Sondierungsarbeiten in der Nähe des Ahrweiler Bahnhofs gefunden wurde, wird am kommenden Sonntag, 29. November, vom Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz entschärft. Zuvor ist es erforderlich, alle Personen aus dem ausgewiesenen Sicherheitsbereich rund um die Fundstelle zu evakuieren.

■ Evakuierungsbereich:

Dieser ist ist in einem 300-Meter-Radius rund um den Fundort der Bombe festgelegt. Eine Lagekarte gibt es auch im Stadtportal www.bad-neuenahr-ahrweiler.de. Er reicht im Westen von der Wilhelmstraße bis hinter den Kreisel in Richtung Sebastianstraße im Osten sowie von der Max-Plank-Straße im Süden bis hinter die Bahnlinie im Norden. Der Bereich umfasst Wohn-, Verwaltungs- und Geschäftsgebäude.

■ Der Ablauf:

■ Betreuung:

■ Verkehr:

Während der Entschärfung muss aufgrund von Sperrungen im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die B 267 ist von Altenahr bis Walporzheim (Einmündung in Höhe Römervilla) frei befahrbar. Aus Richtung Autobahn A573 (Dreieck Bad Neuenahr A61) kommend ist die Bundesstraße in Richtung Altenahr gesperrt. Den Besuchern des Ahrtales werden an diesem Tag folgende Umleitungsstrecken empfohlen: Ist der Zielort ahraufwärts (Ahrweiler Richtung Altenahr): A61 bis Autobahndreieck Meckenheim, dort auf die A565 in Richtung Altenahr. Liegt der Zielort ahrabwärts (Ahrweiler in Richtung Rhein): über B9 und B266 oder A61 bis Dreieck Sinzig, dort auf die A571 Richtung Sinzig/Bad Neuenahr.