Neues Konzept für Radverkehr In Bad Neuenahr-Ahrweiler haben Radler bald Vorfahrt

Stadtplaner Alfred Bach erläuterte dem Haupt- und Finanzausschuss Schwerpunkte des Konzepts, das sich sowohl an die Bürger von Stadt und Umland als auch an Touristen wendet. Aufbauen soll die Radwegeplanung auf zwei großen Radwegen, die beidseitig der Ahr verlaufen. Vor dort zieht sich ein Netz durchs gesamte Stadtgebiet bis hin in alle Ortsbezirke. Beispielsweise sind in Wohngebieten in Heppingen und Heimersheim Fahrradzonen geplant. Dort hat das Rad Vorfahrt vor dem Auto, sofern letzteres überhaupt zugelassen ist. Auch in Bad Neuenahr sind solche Zonen geplant, für Wolfgang Schlagwein (Grüne) allerdings noch zu wenige. Stadtplaner Bach bezeichnete die Fahrradzonen gleichwohl als „kleine Revolution“ in der Kreisstadt.