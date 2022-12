„Weihnachten anders“ an der Amseltalbrücke : In Bad Neuenahr liegt das Jesuskind im Werkzeugkasten

Bad Neuenahr-Ahrweiler Die Andacht „Weihnachten anders“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler steht zum zweiten Mal in Folge im Zeichen der Flutkatastrophe. Zentrales Thema sind die Beziehungen zu den Mitmenschen.

„Weihnachten anders“ – Das waren in den vergangenen Jahren in der Kreisstadt ganz besondere Feiern der Geburt Jesu am Heiligen Abend. Immer an einem anderen Ort, nie feierlich, aber immer zum Nachdenken anregend. Man traf sich im Fußballstadion oder in einer Tiefgarage zu Gottesdiensten. Im Mittelpunkt das Jesuskind in seiner ganz eigenen Krippe. Im vergangenen Jahr lag es in einer Schubkarre bei Besen und Schaufeln und erinnerte an die Flutkatastrophe und die Aufräumarbeiten mit Schlamm und Schutt. Weil die Folgen der Flut auch ein Jahr später noch flächendeckend sichtbar sind und es kaum ein anderes Thema gibt, wurde das Jesuskind auch jetzt nicht in einer Krippe gebettet, sondern in einem schlichten Werkzeugkasten, der symbolisch für den Wiederaufbau steht. Der war an einer der vielen Behelfsbrücken abgestellt, nämlich an der Amseltalbrücke in Hemmessen, wo sich Hunderte Menschen zu diesem etwas anderen Gottesdienst trafen und damit der Einladung der christlichen Kirchen der Stadt folgten. Denn Brücken waren das beherrschende Thema von „Weihnachten anders“ an diesem Heiligabend. „Wir hatten keine Brücken – Wir haben eine Brücke“ lautete das vielsagende Motto, bei dem zunächst einmal an die Stunden nach der Katastrophe erinnert wurde, als fast alle Brücken über die Ahr zerstört waren und den Menschen schmerzlich bewusst wurde, welche Bedeutung die Brücken doch im täglichen Leben haben.