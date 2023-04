Infopoints für Flutopfer Freie Wähler kritisieren Auftragsvergabe an „Eventfirma“ aus Frankfurt

Die Freien Wähler, so schreiben sie in ihrer Mitteilung, kritisieren das Vorgehen scharf. „Wieder einmal kommen nach langer Zeit überraschende Details über die Arbeitsweise der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in den Wochen nach der Flut ans Licht der Öffentlichkeit. Und wieder einmal steht die ADD und ihre ehemalige Vizepräsidentin Begoña Hermann im Zentrum des Geschehens“, so Wefelscheid. Hermann, inzwischen im Ruhestand, sollte ursprünglich Geschäftsführerin des geplanten Vereins Zukunftsregion Ahr werden. Inzwischen ist dies vom Tisch. Hermann geriet unter anderem in die Kritik, weil sie kurz nach der Flut den Urlaub geflogen war.