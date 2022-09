Awo-Helfer besuchen Bad Neuenahr : Internationale Delegation zu Gast im Flutgebiet

Hochbetrieb am Versorgungspunkt in Bad Neuenahr: Eine internatione Delegation tauscht sich mit Awo-Helfern vor Ort aus. Foto: Victor Francke

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der Flutkatastrophe besuchen Awo-Helfer aus aller Welt den Versorgungsstand in Bad Neuenahr. Die Zelte sind ein beliebter Treffpunkt für Betroffene – und werden das auch noch auf unbestimmte Zeit bleiben.

Ob es der Klimawandel ist, die Wahrung der Ernährungssicherheit, die Gewährung humanitärer Nothilfe, die Begleitung von Migration, der Kampf gegen Menschenhandel, Katastrophenvorsorge oder auch der Kampf für Kinder- und Jugendrechte: Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) International ist in ihrem Aufgabenportfolio breit aufgestellt. In Bad Neuenahr finanziert die sie Zelte am nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr eingerichteten Versorgungsstand am Nelkenweg. Nun war dort eine internationale zusammengesetzte Delegation zu Gast.

Helfer haben Fluthilfe-Telefon eingerichtet

Erneuerbare Energien : Warum es in der Region kaum Windräder gibt Windenergie ist ein wichtiger Beitrag, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Doch in der Region gibt es bislang kaum Windräder. Dabei spielt vor allem ein Grund eine Rolle.

Betroffene und Helfer erhielten von Anfang August 2021 bis Ende Februar 2022 über das bundesweite kostenlose „Hilfetelefon Flut“ der „awo lifebalance“ psychologische Unterstützung. „Es hilft, jemanden zu haben, der sich am anderen Ende der Leitung Zeit nimmt und das Gehörte dank professioneller Erfahrung aushalten kann“, so Psychologin Christiane Schönknecht, die das Angebot leitete.

Organisation richtet Treffpunkte für Betroffene ein

Parallel begannen die Vorbereitungen und Auszahlungen von Soforthilfen an Betroffene in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Seit August 2021 konnten mehr als zwölf Millionen Euro Soforthilfen an über 7500 Haushalte ausgezahlt werden, berichtet die Awo. In Bad Neuenahr wurden unter anderem die Zelte zur Verfügung gestellt, die am Versorgungsstand Nelkenweg für Obdach sorgen. Die Anlaufstelle im Herzen des Kurviertels wird nach wie vor stark frequentiert.