Komiker Dave Davis vor Auftritt in Bad Neuenahr : „Die Kunst ist, Frieden zu haben“

Dave Davis tritt am Donnerstag, 8. September, im Theatersaal des Augustinums in Bad Neuenahr auf. Foto: Dave Davis

Interview Bad Neuenahr Der Komiker Dave Davis tritt am Donnerstag im Theatersaal des Augustinums in Bad Neuenahr auf. Dabei hat er das Programm "Ruhig, Brauner!“. Vorab spricht er darüber, wie die vielen Krisen seine Arbeit beeinflussen – und was die Republik von der rheinischen Frohnatur lernen kann.